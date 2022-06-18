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قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
19 يونيو 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في «منتدى الاقتصادات الرئيسية» تمثل تشخيصاً عميقاً للتحديات العالمية المرتبطة بالمناخ، وتجسد الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للمساهمة في مواجهة التغير المناخي، عبر التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. 
وقال عبر «تويتر»: «تأكيد الشيخ محمد بن زايد على أهمية التعاون الدولي ينطلق من قناعة تامة بضرورة توحيد جهود الاستجابة الفعالة لآثار التغير المناخي، ودعم الدول النامية لمواجهة هذا التحدي ذي التداعيات الواسعة على البشرية، الإمارات ماضية في نهجها وتعمل مع شركائها لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

أنور قرقاش
محمد بن زايد
الإمارات
التغير المناخي
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