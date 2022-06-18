انطلاق الدورة العلمية الـ 22 للمنتدى الإسلامي في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت مساء أمس بمسجد المغفرة في الشارقة، فعاليات الدورة العلمية الثانية والعشرين التي ينظمها المنتدى الإسلامي تحت عنوان «طريق الهجرة».

وتنعقد فعاليات المنتدى خلال الفترة من 18 حتى 30 يونيو الجاري، ويضم عدداً من المحاضرات الدينية والتوعوية والتثقيفية، ويتضمن 4 محاضرات يومية، في سبعة مباحث علمية.

وناقش المحاضر أ.د. عبد السميع محمد الأنيس، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، أحداث هجرة النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك ومشاركة من داخل الدولة وخارجها، التحقوا ببرنامج الدورة. وأشاد الدكتور ماجد بوشليبي، أمين عام المنتدى الإسلامي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة العلمية، بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الدورة العلمية سنوياً من قِبل صاحب السمو حاكم الشارقة، واهتمام سموه بالثقافة الإسلامية عموماً، حتى أصبحت شارقة العلم والمعرفة بيئة علمية وثقافية مثالية، وصرحاً علمياً ومورداً عذباً للعلوم الشرعية.

يذكر أن الدورات العلمية أُنشئت لتكون محطة علمية مواكبة لروح العصر، ومصدراً لتيسير تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الموثوقة بشفافية ووسطية من أصولها المستنبطة من الهجرة، ودراسة أحكام التجويد.

ويعدُّ المنتدى الإسلامي مؤسسةً حكوميةً متخصصةً بالثقافة الإسلامية، ومقره إمارة الشارقة، ويسعى بمنهج علمي متزن إلى نشر الثقافة الإسلامية بين فئات المجتمع المختلفة، بتنظيمه لدورات ومحاضرات تثري المجتمع المحلي والدولي، وبطباعته لعدد من الكتب والدراسات ذات القيمة العلمية المتميزة. ويوفر المنتدى روافد متنوعة تدعم الثقافة الإسلامية والمعرفة، من أهمها: المجالس والمحاضرات والدورات العلمية المتنوعة، وطباعة الدراسات المهمة في التخصصات الشرعية، وكذا مكتبة علمية متجددة، ومكتبة مرئية تحوي عدداً كبيراً من المواد المهمة.