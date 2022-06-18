الأرشيف وجامعة السوربون يستعدان لاستقبال الطلبة

أبوظبي (وام)

يفتح الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي الباب أمام الراغبين بالتسجيل في برنامج البكالوريوس والشهادة المهنية التي تُعنى بإدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، وبرنامج ماجستير إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية، وذلك بهدف تنشئة جيل من الأكاديميين المؤهلين والقادرين على حفظ رصيد الإمارات الوثائقي للأجيال.

وبالتزامن مع ذلك، يستعد كل من الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون - أبوظبي للاحتفال في نهاية هذا العام الدراسي 2022 بتخريج الدفعة الأولى من طلبة بكالوريوس إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف المؤهلين للعمل على حفظ ذاكرة الوطن بجدارة.

وبالنسبة لبرنامج الماجستير في إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية، فإنه يعد تتويجاً لتسلسل البرامج الدراسية التي يتعاون بها الأرشيف والمكتبة الوطنية مع جامعة السوربون أبوظبي، وهو برنامج أكاديمي رفيع لتأهيل المنتسبين بالمهارات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأرشيفية، وانسجاماً مع التطور الذي يشهده عصرنا الحالي في مجال الأرشفة والتوثيق.

تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023 مفتوح للمتقدمين لدراسة البكالوريوس حتى آخر شهر يوليو المقبل، أما الراغبون بدراسة الماجستير، فيمكنهم التسجيل لغاية العاشر من أغسطس المقبل.