الأحد 19 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الأرشيف وجامعة السوربون يستعدان لاستقبال الطلبة
الأرشيف وجامعة السوربون يستعدان لاستقبال الطلبة
19 يونيو 2022 01:44

أبوظبي (وام)

 يفتح الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي الباب أمام الراغبين بالتسجيل في برنامج البكالوريوس والشهادة المهنية التي تُعنى بإدارة الوثائق وعلوم الأرشيف، وبرنامج ماجستير إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية، وذلك بهدف تنشئة جيل من الأكاديميين المؤهلين والقادرين على حفظ رصيد الإمارات الوثائقي للأجيال. 
وبالتزامن مع ذلك، يستعد كل من الأرشيف والمكتبة الوطنية وجامعة السوربون - أبوظبي للاحتفال في نهاية هذا العام الدراسي 2022 بتخريج الدفعة الأولى من طلبة بكالوريوس إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف المؤهلين للعمل على حفظ ذاكرة الوطن بجدارة. 
 وبالنسبة لبرنامج الماجستير في إدارة السجلات والدراسات الأرشيفية، فإنه يعد تتويجاً لتسلسل البرامج الدراسية التي يتعاون بها الأرشيف والمكتبة الوطنية مع جامعة السوربون أبوظبي، وهو برنامج أكاديمي رفيع لتأهيل المنتسبين بالمهارات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الأرشيفية، وانسجاماً مع التطور الذي يشهده عصرنا الحالي في مجال الأرشفة والتوثيق. 
تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023 مفتوح للمتقدمين لدراسة البكالوريوس حتى آخر شهر يوليو المقبل، أما الراغبون بدراسة الماجستير، فيمكنهم التسجيل لغاية العاشر من أغسطس المقبل.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
جامعة السوربون أبوظبي
آخر الأخبار
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
الإمارات
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
اليوم 01:44
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
الإمارات
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:44
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
الإمارات
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
اليوم 01:44
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
الإمارات
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
اليوم 01:44
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
الإمارات
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©