محمد صالح مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لـ «الاتحاد»: 734 مليون درهم لمشاريع  الماء والكهرباء بعجمان

سعيد أحمد (عجمان)

كشف محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، عن جملة مشاريع حيوية لقطاعي المياه والكهرباء يتم تنفيذها في مختلف مناطق إمارة عجمان، بتكلفة تبلغ نحو 734 مليون درهم؛ تهدف إلى مواكبة التطور العمراني والحضاري في الإمارة، وتوفير أفضل الخدمات للمستهلكين.

وقال محمد صالح، ل«الاتحاد»، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تضطلع بتقديم خدماتها على أعلى المستويات، من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من هذه القطاعات الحيوية سكنياً وصناعياً وتجارياً في مختلف المناطق التي تقدم فيها «الاتحاد» خدماتها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بفضل دعم واهتمام الحكومة الرشيدة لتطوير البنية التحتية في الدولة.

وأكد أن «الاتحاد للماء والكهرباء» ستواصل تنفيذ رؤيتها التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمرافق الأساسية في الدولة، ومنها قطاعا الماء والكهرباء والاستثمار فيهما، وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة، مؤكداً أن المشاريع الحيوية ستلبي احتياجات كافة القطاعات السكني والتجاري والزراعي والصناعي.

مشاريع المياه

وأشار إلى أن «الاتحاد» تنفذ حالياً مشاريع حيوية على مستوى إمارة عجمان والمناطق التابعة لها تحديداً، تتضمن تمديد وتوسيع شبكة المياه الموجودة بالإمارة، من خلال عددٍ من خطوط النقل الرئيسية المصنوعة من الحديد المرن، وذلك بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 800 و1600 ملم، ينطلق بعضها من مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة باتجاه مركز توزيع الحليو في عجمان، بتكلفة تبلغ حوالي 209 ملايين درهم، وخطوط أخرى من مركز الحليو باتجاه مركز التوزيع الكائن بمنطقة عجمان بتكلفة تقريبية 100 مليون درهم، بالإضافة إلى بعض الخطوط الرئيسية التي يتم تمديدها في محيط مناطق البستان والكرامة بتكلفة تبلغ نحو 99 مليون درهم.

40 مليون جالون

وأضاف محمد صالح، أنه من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في إمارة عجمان في قطاع المياه، هو مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة سعة 20 مليون جالون لكل منهما في مركز توزيع المياه الموجود بمنطقة الحليو، بتكلفة تصل إلى 104 ملايين درهم.

مشاريع الكهرباء

وأوضح مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، إنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فإن «الاتحاد للماء والكهرباء» تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات في إمارة عجمان بتكلفة إجمالية تبلغ 222 مليون درهم، تتضمن محطة الحميدية، والتي ستخدم منطقة الحميدية والمناطق المجاورة، وهي محطة نقل كهرباء جهد «132/11 ك.ف» وسعة استيعاب 150 ميغا فولت أمبير، بتكلفة 137 مليون درهم، وسيتم ربط المحطة بكابل ذي جهد «132 ك.ف» بتكلفة 24 مليون درهم، مشيراً إلى أنه تم إطلاق هذا المشروع في نوفمبر 2021، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

محطة جديدة

يتم الاستعداد حالياً لتنفيذ محطة جديدة لتوزيع كهرباء مدينة محمد بن زايد في إمارة عجمان، جهد «33/11 ك.ف» وسعة استيعاب 75 ميغا فولت أمبير، بتكلفة تناهز 61 مليون درهم، ومن المقرر أن تدخل الخدمة مطلع عام 2024.

وأشار مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى أن هذه المشروعات وغيرها من المشروعات بالإمارات الأخرى، التي يتم الإشراف عليها، تعزز استدامة واستمرارية شبكتي النقل والتوزيع وبرفع كفاءتهما، فضلاً عن تزويد المناطق الجديدة بالخدمة المطلوبة.

محطة المدفق

أكد مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، أن أهم مشروعات قطاع المياه التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي على مستوى «الاتحاد للماء والكهرباء» والمناطق التي تشرف عليها، هو مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة المدفق بأم القيوين، بسعة 150 مليون جالون يومياً، وهي المحطة التي بدأت إنتاجها بالفعل مؤخراً بإنتاج يومي يصل إلى 50 مليون جالون يومياً، ومن المقرر أن تعمل المحطة بكامل طاقتها خلال بضعة أشهر، وستساهم بشكل كبير في تزويد المناطق التي تقدم لها «الاتحاد» خدماتها بالمياه.