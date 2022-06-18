تنفيذ مشاريع بنية تحتية في مدينة الرياض

هالة الخياط (أبوظبي)

باشرت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية، وتأسيس مناظر التجميل الطبيعي في منطقتي مدينة الرياض شمال وجنوب، وسط توقعات أن يتم تسليم المشاريع تباعاً خلال العامين المقبلين.

وأوضحت البلدية أن الأعمال قيد الإنشاء في مدينة الرياض شمال، متوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من 2024، وتشمل تحسين سلامة الطرق والتقاطعات، مواقف سيارات عمودية خارج كل قسيمة، تنفيذ مداخل السيارات وممرات المشاة لكل قسيمة.

كما تشمل الأعمال تنفيذ ممرات المشاة والدراجات في جميع الشوارع، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية التي سيتم إنشاؤها، وتعزيز معايير جودة الحياة.

ومن المشاريع التي تنفذ حالياً في مدينة الرياض شمال مناظر التجميل الطبيعي في جميع الشوارع، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء المنفذة، واستحداث قطع أراضٍ إضافية شاملة البنية التحتية.

وتشمل الأعمال التي بدأت البلدية تنفيذها في مدينة الرياض جنوب بالتعاون مع الجهات المعنية، شبكة طرق متكاملة تتواءم ومعايير السلامة، ومواقف سيارات عمودية خارج كل فيلا، ومدخل لكل فيلا، بالإضافة إلى ممرات المشاة والدراجات في جميع الشوارع مع إنارة الشوارع، ومناظر التجميل الطبيعي في جميع الشوارع، بالإضافة إلى تنفيذ جميع توصيلات المنازل من ماء وكهرباء وصرف صحي واتصالات.

فيما المشاريع المستقبلية التي ستنفذ في مدينة الرياض، تشمل إنشاء 5 مدارس، و29 مسجداً، ومركز للدفاع المدني ومركز للشرطة، وتنفيذ 20 حديقة، وسيتم البدء فيها خلال العام المقبل وتسليمها تباعاً حتى 2026.