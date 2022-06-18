«حماية» يُنفذ ورشة لمفتشي أمن المطارات

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع مركز دبي لأمن الطيران المدني التابع للإدارة العامة لأمن المطارات، ورشة حول «تطوير مهارات العاملين بأجهزة التفتيش في مجال مكافحة المخدرات» شارك فيها 25 مفتشا، وقدمها أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المُتمرسين بمجال الإخفاء، وذلك ضمن برامج وخطط مركز حماية لتطوير مهارات وقدرات العاملين بالمراكز والمنافذ الحيوية.

وأوضح العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إن الورشة تأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً بأن رجل الشرطة المُعاصر يحتاج لتطوير مهاراته المهنية بخبرات ميدانية وبدورات تخصصية وكذلك بورش عمل، ليتمكن من مواكبة الواقع المتسارع بما يتضمنه من أفكار مبتكرة، ولهذا يسعى مركز حماية الدولي بما يملكه من رصيد علمي وخبرة ميدانية، لأن يُصدر خبراته لكافة الجهات الراغبة بتطوير مهارات موظفيها، وتعريفهم بأساليب المهربين وطرق إخفائهم للمخدرات.

من جانبه قال العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن هذه الورشة تعد باكورة التعاون بين مركز حماية الدولي، ومركز دبي لأمن الطيران المدني، وأنهم بصدد عقد وُرش عمل لاحقة لمجموعات أخرى من المفتشين لتعم الفائدة على الجميع، كون المفتشين قائمين على أمن وحماية أحد أرقى وأكبر وأكثر المنافذ الجوية تطوراً.

من جانبه ذكر العقيد مهندس مروان محمد سنجل، مدير مركز أمن الطيران المدني، بأن شرطة دبي حريصة على تطوير قدرات موظفيها والعاملين في قطاع أمن الطيران المدني في مطارات دبي، بالشكل الذي يواكب متطلبات العصر ومتغيراته السريعة، ويحفظ أمن الطيران المدني بشكل عام، وذلك بما يتواءم مع المكانة والسمعة الريادية التي تحظى بها مطارات دبي.