السماح للشاحنات بمشروع الحديريات استخدام طريق المطار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السماح للمركبات الثقيلة (الشاحنات) التابعة لمشروع تطوير جزيرة الحديريات باستخدام طريق المطار الدولي E20 على مدار 24 ساعة باستثناء ساعات الذروة الصباحية (من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:00)، وحثت السائقين على أخذ الحيطة والحذر، نظراً لتوقع حدوث كثافة مرورية على الطريق خلال مدة المشروع. وأوضحت أن القرار يأتي من منطلق التعاون المستمر مع الشركاء، وتسهيلاً لإجراءات الشركات العاملة في مشروع تطوير جزيرة الحديريات، بما يعزز سرعة الإنجاز وأداء المهام المطلوبة ضمن المشروع خلال الوقت المحدد. وذكرت أن قانون المرور الاتحادي ينص على فرض غرامات على الشاحنات غير الملتزمة بالأوقات المحددة للسير على الطرق، وكذلك غير الملتزمة بالوزن الكلي المسموح به، ودعت جميع الشركات العاملة في مجال النقل بالشاحنات تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق، والالتزام بالعبور من الطرق المخصصة والحصول على التصاريح اللازمة، وعدم استخدام الطرق غير المصرح باستخدامها نهائياً.