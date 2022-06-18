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وفد «إصلاحية الشارقة» يطلع على خدمات كبار السن
وفد «إصلاحية الشارقة» يطلع على خدمات كبار السن
19 يونيو 2022 01:43

الشارقة (وام)

 اطلع وفد من المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة ‏لشرطة الشارقة على أفضل الممارسات في خدمات كبار السن والتي تنفذها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ممثلة بمكتب الشارقة مراعية للسن. 
جاء ذلك خلال استقبال الدائرة للوفد برئاسة العقيد منى سرور مرزوق نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة ‏لشرطة الشارقة التي ثمنت الدور الذي تقوم به الدائرة لخدمة آبائنا وأمهاتنا والسعي الدؤوب لتوفير أفضل الممارسات ذات المعايير العالمية لكبار السن. 
وقالت إن المؤسسة العقابية في الشارقة تبحث اليوم في كيفية تطوير خدماتها لنزلاء المؤسسة من كبار المواطنين وتقديم خدمات جديدة وحديثة توفر لهم الراحة والسعادة، منوهة بأن سعادتهم هي من سعادتنا بغض النظر عن عقوبتهم، كوننا نتعامل معهم على أساس الإنسانية وليس الجرم الذي اقترفوه. 
ومن جانبها عرفت أسماء الخضري مدير مكتب الشارقة مراعية للسن بأهداف مكتب الشارقة مراعية للسن، والتي تكمن في توفير خدمات تفيد كبار المواطنين بالدولة وتجعل البيئة المحيطة بهم بيئة جذابة تبث في نفوسهم الأمل والعطاء والمشاركة.

الشارقة
إصلاحية الشارقة
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