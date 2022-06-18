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«إسعاد» تضيف خيارات تعليمية جديدة
«إسعاد» تضيف خيارات تعليمية جديدة
19 يونيو 2022 01:43

دبي (الاتحاد) 

وقعت منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، عقد انضمام مدرسة «إيس» الدولية ثنائية اللغة، والواقعة في منطقة ند الشبا بإمارة دبي، لتنضم المدرسة بذلك إلى خيارات القطاع التعليمي لدى المركز، مقدمة لحاملي البطاقة خصماً حصرياً بنسبة 20% على الرسوم الدراسية للطلاب الجدد والمستمرين، للمراحل الدراسية من الروضة إلى الصف التاسع، ابتداء من العام الدراسي 2023/2022.
وبموجب عقد الانضمام، تصبح مدرسة «إيس» الدولية ثنائية اللغة، والتي تعد من المدارس المميزة في إمارة دبي، ضمن العروض المقدمة من القطاع التعليمي في المركز، إلى جانب العديد من المدارس والجامعات ورياض الأطفال التي تقدم خصومات متنوعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

بطاقة إسعاد
شرطة دبي
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