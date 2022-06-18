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صيانة 4931 قناة تصريف أمطار في الظفرة
عاملان يقومان بصيانة إحدى القنوات (من المصدر)
19 يونيو 2022 01:43

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتهت بلدية منطقة الظفرة من صيانة أكثر من 4931 قناة من قنوات تصريف مياه الأمطار في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك للتأكد من سلامتها استعدادا لمواسم الأمطار بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وتوفير مرافق تتميز بمواصفات عالمية لتوفير أفضل الخدمات لتحقيق سعادة ورضا المجتمع من خلال معالجة أي خلل إذا ما وجد ومتابعة أماكن تجمعات مياه الأمطار في مختلف المدن، ووضع خطط للتعامل معها بناء على التجارب السابقة.
وتحرص البلدية على التأكد من سلامة فتحات تصريف مياه ألأمطار في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا والسلع وجزيرة دلما والمرفأ، وذلك لمواجهة احتمالات هطول أمطار على مدن المنطقة، في ظل التوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية بإمارة أبوظبي التي تشهدها المنطقة عادة خلال فصل الشتاء وما يصحبها من انخفاض في درجات حرارة، وتساقط أمطار ورياح مثيرة للغبار والأتربة، وتدني مدى الرؤية واضطرابات البحر.
يأتي تنفيذ المشروع تماشياً مع رؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع، لدعم النمو والتطوير العمراني في الإمارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني والارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة.

السلامة
تحرص البلدية قبل مواسم الأمطار على دعوة أصحاب المنازل والسكان للتأكد من نظافة الأسقف والمحال التجارية والصناعية وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار والتأكد من خلو مسار المياه من أي عائق يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار فوق المباني استعداداً لأي طارئ مع بداية موسم الأمطار والتقلبات الجوية السائدة.
وتقوم البلدية باتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات للتعامل مع تقلبات الأحوال الجوية، حيث يقوم مكتب الطوارئ بإرسال التحذيرات الواردة من مركز الأرصاد الجوي لجميع قطاعات البلدية بالمنطقة والتنبيه عليها بالتواصل مع المقاولين العاملين مع البلدية، والتأكيد على جاهزية جميع فرق الطوارئ والمعدات والآليات للتعامل مع مختلف الحالات التي تستدعي تدخل فرق البلدية خلال التقلبات الجوية حيث كشفت الإحصائيات تلقي البلدية لأكثر من 239 بلاغاً حول تجمعات الرمال على الطرق الخارجية خلال العام الماضي.

بلدية الظفرة
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