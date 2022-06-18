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الأمطار تنعش الأجواء في العين
الأمطار تنعش الأجواء في العين
19 يونيو 2022 01:43

محمد البلوشي (العين) 

شهدت مدينة العين عصر أمس هطول أمطار بين متوسطة وخفيفة، وتكونت السحب الركامية التي غطت السماء في تلك المناطق، ما أدى إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة، وصاحبت الأمطار رياح خفيفة إلى متوسطة.
 وخلال هذه الفترة من الصيف، يبدأ تشكل السحب الركامية وهطول أمطار بشكل محدود خلال أيام الأسبوع وبشكل أكبر خلال نهاية الأسبوع في فترة ما بعد الظهر والعصر، وتعرف هذه الأمطار باللهجات المحليّة بأمطار الروايح، وهي الأمطار الناتجة عن السُحُب الركامية والتي تتشكّل خلال فصل الصيف، وتهطل في شرق دولة الإمارات بمدينة العين، وتطال أحياناً أجزاءً من المناطق الداخلية والدول المجاورة للمدينة.
 وعبر المواطنون عن تفاؤلهم بأمطار الخير، ودعوا أن تكون أمطار بركة، وشجع هطول الأمطار المواطنين على الخروج إلى المناطق الممطرة للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

 

الأمطار
العين
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