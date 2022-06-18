طقس اليوم مغبر نهاراً

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 10:58 والثاني عند الساعة 22:22. بحر عُمان: خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 20:08 والثاني عند الساعة 07:54.