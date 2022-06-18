الأحد 19 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
من العاصمة أبوظبي
18 يونيو 2022 18:21

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. 
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 10:58 والجزر الثاني عند الساعة 22:22. 
بحر عمان: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 20:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:54. 

المصدر: وام
طقس الإمارات
سحب ركامية
درجات الحرارة
آخر الأخبار
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
الإمارات
«الفئات المشمولة».. قرار تاريخي في عهد خليفة
اليوم 01:44
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
الإمارات
الإمارات ترسم مسار المستقبل لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:44
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
الإمارات
قرقاش: كلمة رئيس الدولة تشخيص عميق للتحديات المناخية
اليوم 01:44
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
الإمارات
ثاني الزيودي: جهود إماراتية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
اليوم 01:44
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
الإمارات
مريم المهيري: إعلان رئيس الدولة خارطة طريق للحياد المناخي
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©