الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 10:58 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

بحر عمان: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 01:35 والجزر الأول عند الساعة 20:08 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

المصدر: وام