شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر

دعت شرطة أبوظبي، اليوم السبت، سائقي السيارات إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي، على موقع تويتر، دعت إلى «الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».

من جهة أخرى، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، السماح للمركبات الثقيلة (الشاحنات) التابعة لمشروع تطوير جزيرة الحديريات باستخدام طريق المطار الدولي E20 على مدار 24 ساعة، باستثناء ساعات الذروة الصباحية (من الساعة 6:30 وحتى الساعة 9:00).

وفي منشور، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «حثت السائقين على أخذ الحيطة والحذر نظراً لتوقع حدوث كثافة مرورية على الطريق خلال مدة المشروع».

وأوضحت أن القرار يأتي من منطلق التعاون المستمر مع الشركاء وتسهيلاً لإجراءات الشركات العاملة في مشروع تطوير جزيرة الحديريات، بما يعزز سرعة الإنجاز وأداء المهام المطلوبة ضمن المشروع خلال الوقت المحدد.

وذكرت شرطة أبوظبي أن قانون المرور الاتحادي ينص على فرض غرامات على الشاحنات غير الملتزمة بالأوقات المحددة للسير على الطرق وكذلك غير الملتزمة بالوزن الكلي المسموح به، ودعت جميع الشركات العاملة في مجال النقل بالشاحنات إلى تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق والالتزام بالعبور من الطرق المخصصة والحصول على التصاريح اللازمة، وعدم استخدام الطرق غير المصرح باستخدامها نهائياً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي