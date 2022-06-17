أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الدفاع أمس، انطلاق تمرين «المدافع الحديدي 22» بين قواتنا البحرية والقوات الأميركية، ويستمر حتى 23 يونيو الجاري. يهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

يأتي تمرين «المدافع الحديدي 22» ضمن خطط وبرامج القوات البحرية التدريبية المشتركة مع القوات الأميركية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.