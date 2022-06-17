السبت 18 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
قائد القوات البرية ورئيس «أركان الجيوش» الفرنسي يبحثان التعاون
قائد القوات البرية ورئيس «أركان الجيوش» الفرنسي يبحثان التعاون
18 يونيو 2022 01:44

باريس (وام) 

شارك وفد من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية والوفد المرافق له في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن «يوروساتوري 2022» بالعاصمة الفرنسية باريس.
والتقى اللواء الركن سعيد راشد الشحي الفريق أول تييري بوركهارد رئيس هيئة الأركان للجيوش الفرنسية خلال زيارته للمعرض. وتم خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين. واطلع قائد القوات البرية والوفد المرافق خلال الجولة التفقدية على أحدث ابتكارات الشركات والدول وإنتاجها من الآليات المتطورة وأنظمة التحكم وتقنيات الرادارات الدفاعية والعسكرية وغيرها. 
وتعرف قائد القوات البرية خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة.. على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع. وتبادل قائد القوات البري معهم الأحاديث حول أهمية المشاركات في المعارض الدولية ومردودها مثل «آيدكس» الذي يعد أحد أهم منصات تبادل الأفكار والخبرات والمعارف على مستوى العالم والاستفادة منها في تنفيذ المشاريع المستقبلية وتطويرها.. إضافة إلى إتاحته فرص عرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية المتطورة من نظم وحلول مستدامة تسهم في تطوير مستقبل القطاع وتعزيز دوره في تحقيق السلام والأمان والاستقرار في العالم.

القوات البرية
قائد القوات البرية
الإمارات
فرنسا
وزارة الدفاع
آخر الأخبار
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاما لروسيا بشأن المجاعة
اليوم 16:53
شعار المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
تسجيل هزة أرضية خفيفة في منطقة البطائح
اليوم 16:45
بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني
عربي ودولي
جونسون يتمسك بإرسال مهاجرين إلى رواندا
اليوم 16:30
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
عربي ودولي
اندلاع حريق في محطة فرعية للطاقة بأستراليا
اليوم 16:11
زيلينسكي يزور ميكولايف جنوب أوكرانيا
عربي ودولي
زيلينسكي يزور ميكولايف جنوب أوكرانيا
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©