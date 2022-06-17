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محمد بن راشد: صعود الحضارات يرتبط بالمعرفة
محمد بن راشد: صعود الحضارات يرتبط بالمعرفة
18 يونيو 2022 01:59

دبي (الاتحاد) 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن صعود الحضارات وازدهار الأمم والشعوب يرتبطان بالمعرفة، مشدداً على أن القراءة هي غذاء للروح والعقل، وأن العلم مستمر ولا يتوقف.
جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «انستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. 

وقال سموه في الفيديو:«القراءة هي غذاء للروح والعقل..القرآن الكريم بدأ بـ اقرأ.. يعلمنا التاريخ أن صعود الحضارات وازدهار الأمم والشعوب يرتبط بالمعرفة.. العلم مستمر ولا يتوقف.. أنا اليوم اللي يمر عليّ ولا أتعلم شيئاً، اعتبره ناقصاً من عمري».

محمد بن راشد
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