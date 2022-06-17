«عملية الابتسامة» الإماراتية تبدأ حملتها الطبية اليوم

أبوظبي (وام)

تبدأ مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع مستشفى هيلث بوينت ودائرة الصحة - أبوظبي اليوم السبت تنفيذ حملتها الطبية الجديدة داخل الدولة، والتي توفر خلالها جراحات مجانية لذوي الشفاه المشقوقة على مدار 3 أيام في مستشفى هيلث بوينت أبوظبي.

تم تأسيس «مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية» في شهر يناير عام 2011، تحت رعاية سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهي فرع من مؤسسة «عملية الابتسامة» الخيرية الدولية التي تعنى بتقديم جراحة مجانية وآمنة للأطفال والشباب المولودين بشفة مشقوقة وحنك مشقوق وتأسست عام 1982. وتعقد جلسة للكشف الطبي على 24 مريضاً في مستشفى هيلث بوينت من قبل مجموعة من الأطباء المتطوعين لتحديد الأكثر احتياجاً للجراحات. وستتاح الفرصة لـ 12 مريضاً لإجراء جراحات تسهم في تغيير حياتهم، فيما تشمل الفئات العمرية المرضى من عمر 4 أشهر ونصف حتى 10 أعوام. يضم فريق المتطوعين الطبي 36 متطوعاً من الجراحين وإخصائيي التخدير والممرضين وأطباء الأطفال، وسيتعاون متطوعو مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية مع متطوعي مستشفى هيلث بوينت. ويتمتع الفريق الطبي بخبرات كبيرة بما يسهم في حصول المرضى على أفضل رعاية صحية أثناء وبعد الجراحات على أن ينضم إليه أربعة طلبة من المتطوعين ضمن مبادرة «برامج الطلاب» التابعة للمؤسسة، تتمثل مهمتهم في المساعدة بالإجراءات الإدارية والعناية بعائلات المرضى.