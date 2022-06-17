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11 جامعة تشارك بـ«ملتقى التدريب» في بلدية أبوظبي
جانب من حفل تكريم الشركاء (من المصدر)
18 يونيو 2022 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ممثلاً في إدارة المعرفة والإبداع، الجلسة الثانية من «ملتقى التدريب واستقطاب المواهب»، بالتعاون وبمشاركة 11 جامعة وكلية لتطوير وتنمية رأس المال البشري، وإشراك المؤسسات الأكاديمية في البحوث التطويرية وتقديم الحلول العملية الفعّالة.
وهدفت الجلسة، التي حضرها سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، إلى بناء القدرات والكفاءات من خلال ورش ودورات مجانية لموظفي البلدية، ومنح فرص للطلاب المتدربين للعمل على مشاريع حقيقية تهدف لخدمة البلدية، وتوفير قائمة بالطلاب المتميزين في الجامعات والكليات، وذلك لاستقطاب المواهب في البلدية، وكذلك دعم القطاعات والإدارات في البلدية بعمل دراسات وبحوث فنية وتخصصية من قبل الجهات الأكاديمية، بالإضافة إلى تقوية مهارات وكفاءة الخريجين والطلاب قبل دخولهم مجال العمل الوظيفي.
وتضمنت الجلسة الثانية من «ملتقى التدريب واستقطاب المواهب» تنظيم كل جامعة من الجامعات المشاركة محاضرة لموظفي بلدية مدينة أبوظبي، حيث تناولت المحاضرات عدداً من العناوين، من بينها: فن الإلقاء، المحاسبة/ الموازنة، القيادة، الاستدامة، التخطيط الحضري، الابتكار والمعرفة، استشراف المستقبل.
كما تم خلال الجلسة عقد اجتماع التعاون، الذي ضم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المشاركة ومديري الإدارات في بلدية مدينة أبوظبي، لمناقشة سبل التعاون في الدراسات والبحوث الفنية والتخصصية، وتم توفير مساحة لكل جامعة في «قاعة الابتكار» لعرض تخصصاتها الجامعية، هذا بالإضافة إلى اجتماع مسؤولي قسم التوظيف في بلدية مدينة أبوظبي مع ممثلي الجامعات لطرح وشرح التخصصات المتوفرة والمطلوبة للتوظيف ضمن الكادر الوظيفي في البلدية.
والجامعات التي شاركت في الجلسة هي: « جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جامعة خليفة، جامعة زايد، جامعة الإمارات، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، جامعة سوربون أبوظبي، كلية ليوا للتكنولوجيا، جامعة أبوظبي، كلية الخوارزمي الدولية، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وكليات التقنية العليا».

بلدية أبوظبي
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