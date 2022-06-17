تفاهم بين «حماية البيئة» وموانئ رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

وقعت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع موانئ رأس الخيمة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين. وقع المذكرة الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة التنمية وروجر كلاسكين الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة.

وأكد الدكتور الغيص أن مذكرة التفاهم تنظم عملية تزويد الهيئة لموانئ رأس الخيمة ببيانات محطات الرصد العائمة في مياه الإمارة، والتي تستخدم تقنية الرصد بهدف قياس الخواص الفيزيائية والكيميائية لمياه البحر وما يطرأ عليها من تغيرات وتمكين الهيئة والجهات ذات الاختصاص من وضع السيناريوهات المتوقعة لحالة البيئة البحرية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية أو وقائية ورفع مستوى جودة عمليات الرقابة على الأنشطة والظواهر ذات التأثير على البيئة. واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون فيما يخص إجراء التمارين المشتركة مثل حماية البيئة من التلوث النفطي وتبادل البيانات.