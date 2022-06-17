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تحديث البنية التحتية للبيانات المكانية في رأس الخيمة
جانب من توقيع الاتفاقية (من المصدر)
18 يونيو 2022 01:30

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت دائرة بلدية رأس الخيمة متمثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية، انطلاقاً من رؤية إمارة رأس الخيمة الرامية إلى تحديث مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة آلياً.
وتهدف هذه المذكرة إلى زيادة التعاون بين الطرفين لزيادة الكفاءة وتعزيز وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة رأس الخيمة وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والموارد المتاحة بين الطرفين، حيث وقع الاتفاقية منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. وأكد منذر الزعابي أهمية هذا التعاون من أجل إنشاء وتطوير نظام بنية تحتية للبيانات المكانية متقدم وغني بالبيانات المكانية والوصفية، لاستخدامها كأداة فعالة للتخطيط والتصميم ولإدارة المشاريع التنموية وانطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما.
ومن جانبه، صرح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، أن توقيع الاتفاقية مع دائرة البلدية لتعزيز البنية التحتية للبيانات المكانية من خلال استخدام التقنيات الذكية التي تخزن البيانات المهمة للإمارة واستخراج الإحصائيات مثل مواقع الأنشطة الاقتصادية وتصنيفاتها والعقارات والمباني وغيرها، ودائرة التنمية الاقتصادية هي شريك استراتيجي في هذا المشروع لتوفير كافة البيانات المطلوبة.

رأس الخيمة
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الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
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