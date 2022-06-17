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الإمارات ترسل طائرة تحمل 27 طناً من المساعدات للاجئين الأوكرانيين
علم الإمارات
18 يونيو 2022 00:08

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة تحمل على متنها 27 طناً من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون. 
وأكد سعادة سالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا حرص دولة الإمارات على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين، انطلاقا من النهج والتضامن الإنساني، والتزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة، وفي إطار نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها. 
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، ومنذ حدوث الأزمة الأوكرانية، أرسلت 6 طائرات إلى بولندا ومولدوفا، تحمل على متنها 156 طنا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا.
 كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة، بإرسال 124 طنا تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء. 

المصدر: وام
الإمارات
مساعدات
اللاجئين
أوكرانيا
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