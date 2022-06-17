«جائزة أبوظبي» تمدد فترة الترشيح لنسختها الحادية عشرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة أبوظبي، المبادرة الحكومية التي تكرم أصحاب الأعمال الخيرة ممن أسهموا في خدمة مجتمع دولة الإمارات، عن تمديد فترة الترشيح لنسختها الحادية عشرة.

وتدعو جائزة أبوظبي الجمهور لترشيح أصحاب الأعمال الخيرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية من جميع أنحاء الدولة، بدءاً من أمس وعلى امتداد الأشهر الأربعة القادمة، تجسيداً لروح العطاء والقيم السامية المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات.

وتعتبر الجائزة أعلى وسام مدني في الإمارة، كرمت منذ تأسيسها 92 شخصية من 16 جنسية. ومن خلال تسليط الضوء على شخصيات تميزت بعطائها، تسعى الجائزة إلى إلهام أفراد المجتمع متخذةً من شعار حملتها لهذا العام «من يجسد الخير بالنسبة لك؟» وسيلة لدعوة الجمهور لترشيح من قدموا خدمات جليلة وأسهموا بتفانيهم والتزامهم في خدمة مجتمع دولة الإمارات، ليكونوا مثالاً يحتذى به.

تكرم الجائزة أولئك الذين قدموا خدمات جليلة للمجتمع بغض النظر عن العمر أو الجنسية أو المهنة أو بلد الإقامة، موضحة أن الشرط الوحيد الواجب توافره في المرشحين هو قيامهم بأعمال خيرة وإسهامات إيجابية عادت بالنفع على مجتمع دولة الإمارات.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالترشيحات ملء استمارة الترشيح المدرجة على الموقع الالكتروني الرسمي للجائزة: www.abudhabiawards.ae .. كرّمت الجائزة في دوراتها السابقة شخصيات متفانية عادت أعمالها المميّزة بالنفع على المجتمع في العديد من المجالات مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المجتمعية، والرياضة، والعمل التطوعي، بالإضافة إلى دورهم في الحفاظ على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي.