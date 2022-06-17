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«الكيمياء» تصدم طلاب الظفرة
«الكيمياء» تصدم طلاب الظفرة
18 يونيو 2022 01:32

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اشتكى طلاب الصف الثاني عشر متقدم من اختبار مادة الكيمياء الذي جاء مخالفاً لتوقعات غالبية الطلاب، ولم يكن مسك الختام كما توقع الجميع، حيث جاء الامتحان متضمناً بعض الأسئلة غير المباشرة وتسببت في حالة من الارتباك لدى الطلاب، ومنها سؤال تسمية المركب العضوي الذي اختلفت طريقة قراءة الأرقام الخاصة به بين السؤال والإجابة، وكذلك أسئلة الجداول مما أربك الطلاب في اختيار الإجابة الصحيحة، وكذلك أسئلة الوحدة الثانية التي تحتاج حفظ.  ويؤكد محمد صبري، وأنس حسن، وأحمد أسامة، ومحمد شاهين، الطلاب بمدرسة الفلاح الثانوية بنين، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وتضمن على عدة جزئيات يصعب فهمها وحلها بسهوله باستثناء الطالب المتميز، فإنه يمكن حل الامتحان بسهولة، خاصة وأن أغلب  الأسئلة ركزت على الفهم، ومنها أسئلة تسمية المركبات على طريقة الايوباك وشملت أكثر من 7 أسئلة كاملة، لذلك، فإن الطالب غير المتمكن من هذه الطريقة يفقد درجات 7 أسئلة كاملة. ويرى الطلاب أن الامتحان في مجمله جيد، ولكن يحتاج إلى تركيز حتى يمكن حل أغلب الأسئلة.
وتؤكد الطالبات منى حسين، ومنار علي، وإيمان محمود، أن امتحان الكيمياء لم يكن مسك  الختام كما كان يتوقع معظم الطلاب.

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