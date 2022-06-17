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شكوى في أم القيوين وعجمان من «الكيمياء»
شكوى في أم القيوين وعجمان من «الكيمياء»
18 يونيو 2022 01:38

سعيد أحمد (أم القيوين)

عبر معظم طلبة الثاني عشر للمسارين المتقدم والنخبة بمدارس أم القيوين، عن عدم ارتياحهم لأسئلة مادة الكيمياء، التي جاءت صعبة، وتحتاج إلى فهم عميق، فيما تباينت آراء طلبة المسار العام حول أسئلة امتحان مادة الاحياء، التي لم تخلوا من الصعوبة.ولم يختلف الحال مع طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، فقد واجه عدد من طلبة المسارين المتقدم والنخبة، صعوبة في الإجابة على بعض أسئلة امتحان مادة الكيمياء، واختلفت الآراء عند طلبة المسار العام حول سهولة امتحان مادة الأحياء، التي احتاجت إلى تفكير وجهد.
وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، إن أسئلة الامتحانات وضعت لجميع مستويات الطلاب، ومن يستعد لها، يجدها سهلة وبسيطة، مهما كانت مباشرة أو غير مباشرة للطالب، لافتاً إلى أن بعض الأسئلة تختبر ذكاء الطالب وتقيس مهاراته وقدراته التعليمية.
وأضاف: جميع الكوادر الإدارية والتدريسية، هيأت الأجواء المناسبة للطلاب قبل وأثناء الامتحانات، وقدمت النصائح والإرشادات لهم، وتم توجيهم بشكل صحيح للاستعداد للاختبارات وعدم التوتر والقلق من صعوبة الأسئلة، والتركيز على الأسئلة السهلة في البداية.

الكيمياء
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أم القيوين
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امتحانات نهاية العام الدراسي
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