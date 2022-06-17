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الإمارات
رئيس الدولة يشارك في «منتدى الاقتصادات الرئيسية» بشأن الطاقة وتغير المناخ
محمد بن زايد
17 يونيو 2022 21:10

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في «منتدى الاقتصادات الرئيسية» بشأن الطاقة وتغير المناخ مع عدد من قادة الدول.
وكتب سموه على تويتر «سعدت بالمشاركة في «منتدى الاقتصادات الرئيسية» بشأن الطاقة وتغير المناخ مع عدد من قادة الدول».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أكدت أهمية ترسيخ السلم والاستقرار في العالم كونهما أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وأكد سموه أن «الإمارات ماضية في التزامها بدعم العمل المناخي وتعزيز إسهاماتها في خفض الانبعاثات.. نتطلع إلى استضافة العالم في مؤتمر الأطراف #UAECOP28 وتحقيق تقدم عملي في مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال تضافر الجهود وتكاملها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الطاقة
تغير المناخ
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