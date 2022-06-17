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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 يونيو 2022 17:03

 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار خاصة شرقاً. وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:17والمد الثاني عند الساعة 03:39 و الجزر الأول عند الساعة 10:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:22. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 00:31 والجزر الأول عند الساعة 19:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

المصدر: وام
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