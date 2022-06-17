«خليفة الطبية» تقدم خدمات لعلاج أمراض الروماتيزم عند الأطفال

أعلنت مدينة الشيخ خليفة الطبية عن إطلاق خدمات أمراض الروماتيزم المتكاملة للأطفال لتوفير خدمات رعاية عالية الجودة لأمراض الجهاز العضلي الهيكلي لليافعين والأطفال وعائلاتهم في قلب العاصمة أبوظبي.

وسيوفر المتخصصون في أمراض الروماتيزم في مدينة الشيخ خليفة الطبية خدماتٍ إضافية إلى جانب الرعاية واسعة النطاق المقدمة للأطفال في المستشفى مع تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية روماتيزم الأطفال عالية الجودة في أبوظبي. ويركز طبّ أمراض الروماتيزم على دراسة وعلاج الأمراض التي تصيب العضلات والعظام والمفاصل والأربطة والأوتار حيث تشير دراسة عالمية إلى أن أمراض الروماتيزم لدى الأطفال نادرة وتصيب حالات الالتهاب طويلة الأمد للجهاز العضلي الهيكلي طفل واحد من بين كل ألف طفل تقريباً.

ويعتبر روماتيزم الأطفال من التخصصات دائمة التطور وتتطلب غالباً الكثير من التعاون والعمل مع جميع التخصصات الأخرى تقريباً مما يؤكد ضرورة توفير المستشفيات رعاية شاملة ومتكاملة تحت سقف واحد.

وقالت الدكتورة زبيدة الإسماعيلي نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية تعتبر أمراض روماتيزم الأطفال من المجالات المتغيرة باستمرار وهي غنية بفرص العمل الأكاديمي والسريري والأبحاث.

وأضافت غالبا ما تكون أمراض الروماتيزم من الحالات الثانوية مع الأمراض الأخرى ويتعاون أطباء الروماتيزم مع جميع التخصصات الأخرى وفي ظل الطلب المتزايد ولضمان تسهيل وصول الأطفال وعائلاتهم إلى الرعاية نعلن عن تكليف طبيب بدوام كامل ليقدم هذه الخدمات المتخصصة على مقربة من منازل المرضى.

وتقدم مدينة الشيخ خليفة الطبية خدمات أمراض الروماتيزم للأطفال في المرافق التالية «أجنحة المرضى الداخليين ووحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال» و«العيادات الخارجية التخصصية» و«مراكز التروية الوريدية اليومية» وتشمل خدمات طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية سبعة أقسام للمرضى الداخليين و86 سريراً للأطفال و20سريراً في وحدة العناية المركزة للأطفال.

بدوره قال الدكتور كامران محمود استشاري أمراض الروماتيزم عند الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تعمل عيادتنا بالتعاون مع خدمات طب الأطفال الحالية لدينا من أجل تحسين الرعاية الطبية عالية الجودة التي نقدمها للأطفال وتوفيرها على نطاق أوسع بهدف تسهيل التشخيص والعلاج بسرعة ودقة للأطفال واليافعين المصابين باضطرابات الروماتيزم». وأضافت نسعى إلى تصميم وتوفير خدمات متعددة التخصصات للمرضى الذين يعانون من اضطرابات معقدة تتطلب خدمات من عدة اختصاصات إلى جانب توفير التعليم والتوعية والتدريب لأطباء الأطفال المقيمين حول اضطرابات الروماتيزم، وإنشاء مشاريع بحثية حول تلك الاضطرابات في دولة الإمارات.