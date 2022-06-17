جمعية أمهات أصحاب الهمم تعرف بأهدافها وخططها

نظمت جمعية أمهات أصحاب الهمم /همة/ مؤتمراً صحفياً، في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي. وهدف المؤتمر الصحفي لتعريف المؤسسات الإعلامية بجمعية أمهات أصحاب الهمم وأهدافها وخططها خلال الفترة القادمة، والتي تسعى إلى أن يكون للجمعية دور في جميع المجالات البحثية والتعليمية والصحية والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم والتشريع للسياسات والقوانين وحتى الرياضة، وتطوير البنى التحتية للمرافق والأماكن العامة لتكون صديقة لأصحاب الهمم وإتاحة جميع الخدمات لهم، وتوفير الدعم النفسي والاهتمام بالصحة العقلية لأمهات أصحاب الهمم وجميع مقدمي الرعاية وإبراز إنجازاتهن وتقدير جهودهن. كما تهدف الخطة إلى إشراك أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية لهم بعملية اتخاذ القرار بالقضايا والمواضيع التي تعنيهم وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص. حضر المؤتمر الصحفي.. نورة المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم ومريم المنذري نائب رئيس مجلس الإدارة بجانب ممثلين للجهات والمؤسسات الإعلامية في الدولة. واستعرضت نورة المريخي أهم أهداف تأسيس الجمعية، كتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي أصحاب الهمم وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهم والمحافظة على الحقوق الأساسية لأصحاب الهمم ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينهم ودمجهم في كافة مجالات الحياة والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لتحقيق أهداف الجمعية ودعم أصحاب الهمم، كما تهدف إلى تبادل الخبرات بين الأعضاء ومناقشة سبل رفع مستوى الوعي لدى الأمهات وعقد الندوات والمحاضرات التوعوية لكافة شرائح المجتمع. وتوجهت المريخي بالشكر إلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على دعمه الكبير للجمعية، موضحة أنه بالتعاون مع المجلس سيتم خلال الفترة القادمة عقد العديد من الندوات والحلقات التثقيفية لأفضل الممارسات العالمية وإطلاق مجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم أهالي أصحاب الهمم وإشراك أبنائهم للقيام بدورهم بفعالية في المجتمع. من جانبها قالت مريم المنذري إن الجمعية ستسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال المبادرات التي ستنفذها مع الشركاء، مؤكدةً ضرورة تكاتف الجهات المعنية لإيجاد الحلول لأية تحديات تعوق دمج فئة أصحاب الهمم وتمتعهم بجودة حياة ذات مستوى عالٍ وتعزيز فرصهم ودعم أسرهم وتمكينهم بما يعود بالنفع على الجميع. وأكدت المنذري أن الإمارات حريصة وسبّاقة على الاهتمام ورعاية هذه الفئة بدليل تغيير مسماها من ذوي الإعاقة إلى أصحاب الهمم، لتستمد من هذه التسمية قوتها وإثباتاً لها بأنها محل تقدير لجهودها والاعتراف بإمكانياتها ودعماً لها للتغلب على التحديات والصعوبات التي قد تواجهها. وتأسست جمعية أمهات أصحاب الهمم بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وهي جمعية ذات نفع عام مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ويشمل نطاق عملها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم في عضويتها كل أمهات أصحاب الهمم في جميع مناطق الدولة. وقد جاء إشهار الجمعية بناءً على قرار وزاري رقم / 52 / لسنة 2019 لوزارة تنمية المجتمع الصادر بتاريخ 21 مارس 2019 والذي يصادف يوم الأم.

المصدر: وام