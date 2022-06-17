ضبط عصابة سرقة السيارات الفارهة بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، من ضبط عصابة تخصصت في سرقة سيارات حديثة وفارهة تابعة لمكاتب تأجير السيارات في الدولة.

وقال العقيد سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين: إنه وردت عدة بلاغات من أصحاب مكاتب تأجير السيارات، يفيدون بقيام أحد الأشخاص بالاتصال والتواصل بمكاتبهم، وطلب سيارات فارهة وحديثة وتوصيلها له إلى إمارة أم القيوين، وقد قام موظفو تلك المكاتب بإنجاز المعاملات الكترونياً، وعدم التأكد من صحة البيانات، وكذلك معرفة الشخص الذي طلب تلك المركبات منهم.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق بحث وتحري، حيث دلت التحريات التي أجراها فريق العمل بوجود عصابة مكونة من عدة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، تقوم بالتواصل مع مكاتب تأجير السيارات، وطلب سيارات حديثه وفارهة باستخدام هويات تعود لأشخاص آخرين، لإبعاد الشبهات عنهم واستلام المركبات منهم.

وقال: إن أفراد العصابة قاموا باستلام عدد من تلك المركبات في إمارة أم القيوين، وباشروا بإيقاف جهاز تتبع حركة المركبة، وتعطيله والتخلص منه، حتى لا تتم متابعة تحرك المركبات من قبل مكاتب التأجير.

وأكد مدير الإدارة، أن العصابة تنتقل بين إمارات الدولة، وتم الترصد لهم وضبط عدد من أفرادها، واعترفوا باستلام المركبات في إمارة أم القيوين، وتسليمها إلى شخص آخر يقيم في إحدى الإمارات المجاورة، وتم إعداد كمين له وضبطه بالتنسيق مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية بالقيادات الشرطية الأخرى.

وأضاف:« أن جميع المضبوطين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وتحريز المضبوطات تمهيداً لتقديمهم للجهات القضائية».

وتقدم العقيد سعيد بن عران، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين، بالشكر لفريق العمل الميداني الذي عمل باحترافية في القبض على أفراد العصابة، كما وناشد ملاك مكاتب تأجير السيارات بالتدقيق على بيانات مستأجري المركبات من خلال إبراز الوثائق الأصلية للشخص المستأجر والمستلم قبل تسليمهم للمركبات ضماناً لحقوقهم.