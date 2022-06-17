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لجنة بـ "الوطني" تواصل مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة دعم قطاع الرياضة بالدولة
لجنة بـ "الوطني" تواصل مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة دعم قطاع الرياضة بالدولة
17 يونيو 2022 12:37

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقريرها حول موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد النقبي مقررة اللجنة، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الرياضة
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