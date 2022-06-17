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شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية
17 يونيو 2022 11:15

دعت شرطة أبوظبي عبر حسابها على تويتر، اليوم، السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق وطالبت بتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الغبار ـ الأتربة
شرطة أبوظبي
الغبار
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