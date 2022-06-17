شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية

دعت شرطة أبوظبي عبر حسابها على تويتر، اليوم، السائقين إلى الإلتزام بالقيادة الآمنة على الطرق وطالبت بتوخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

#عاجل | #تنبيه #أبوظبي#شرطة_أبوظبي⁩ ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الغبار والأتربة و عدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق pic.twitter.com/AxdyzPkpY5 — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) June 17, 2022