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مريم المهيري تزور جناح الإمارات في «فلورياد 2022 هولندا»
مريم المهيري تزور جناح الإمارات في «فلورياد 2022 هولندا»
17 يونيو 2022 00:04

أمستردام (وام)

استقبل جناح الإمارات العربية المتحدة في معرض فلورياد 2022 في هولندا، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووفداً يضم مبدعين في مجال التكنولوجيا الزراعية ورواد الأعمال من الدولة. 

وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال زيارتها لجناح الدولة «نتواجد اليوم في هولندا مع وفد دولة الإمارات الذي يضم نخبة من المزارعين ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المحلية والشباب، وسبب زيارتنا اليوم لإكسبو فلورياد2022 أولاً لزيارة جناح دولة الإمارات، وثانياً لاستكشاف التكنولوجية الحديثة في مجال الزراعة والحلول الابتكارية والاستفادة منها وتوظيفها، حيث يجمع المعرض باقة واسعة من الحلول الابتكارية في مجالات زراعية حديثة عدة من خلالها نحرص على التعرف على هذه الحلول وتبادل الخبرات والمعارف مع المبتكرين والمؤسسات البحثية العاملة، ونستعرض تجاربنا ومبادراتنا المهمة لنضمن إيجاد مستقبل أفضل ومستدام. 

ووجهت الشكر لجمال المشرخ، سفير الدولة لدى هولندا، المفوض العام لجناح الدولة، وفريق عمل وزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الشيخة سلامة بنت حمدان، ومكتب المشاريع الوطنية، على جهودهم الرائعة في جناح دولة الإمارات الذي يستعرض كيف استطاع آباؤنا المؤسسون التعامل مع بيئتنا الصحراوية الصعبة من خلالها تبني ممارسات الاستدامة في الاستفادة من الموارد الطبيعية لضمان حياة جيدة لهما ومستقبل أفضل لنا، كما يعرض الجناح تجاربنا في الاستفادة من الموارد المتاحة ومنها تجربة زراعة النباتات الملحية مثل الساليكورنيا والكينوا وأشجار القرم (المانغروف) والطحالب الدقيقة والأعشاب البحرية. وأضافت «فخورون جداً بهذا المستوى الإبداعي الذي يظهر به جناح الإمارات تحت مسمى مدن المياه المالحة»، موجهة الشكر للقائمين على الجناح والمساهمين في تصميمه وتنفيذه، ليظهر بشكل يليق بمكانة دولة الإمارات، داعية الجميع لزيارة المعرض المقام حتى شهر أكتوبر القادم. 

وقد استضاف جناح الدولة جلسة نقاشية عن الإبداعات الزراعية والمدن الخضراء في ظل شح المياه وارتفاع درجات الحرارة. وشارك في الفعالية مبدعون إماراتيون في مجال التكنولوجيا الزراعية، من بينهم الشيخ الدكتور ماجد القاسمي، الشريك المؤسس لشركة سوما مطر، والدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، ود. يزن القدماني، المدير العام لمزرعة الإمارات الحيوية. وتناول المتحدثون تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الزراعية.

وأكدت الدكتورة طريفة الزعابي أهمية تعزيز الجهود التعليمية وإشراك المجتمع، مشيرة إلى أهمية الإسراع في التعاون وتعزيز التزام المزارعين والمجتمعات في تلك الجهود. وقال الدكتور القاسمي «لا توجد تقنية واحدة من شأنها أن تحقق الأمن الغذائي.. إنها نتيجة مزيج من الأساليب التعاونية، ونظم الزراعة المفتوحة، وإدارة المحاصيل والمياه بطرق مبتكرة والمشاركة المعرفية عالمياً». وسلط يزن القدماني من مزرعة الإمارات البيولوجية الضوء على خبرة دولة الإمارات في الزراعة في بيئة تتميز بارتفاع درجات الحرارة. وأكد أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجال الزراعة في دولة الإمارات. 

أدار الحوار داكس دينبوم، الرئيس التنفيذي ومؤسس فافوري، وهي مؤسسة زراعية رأسية هولندية، وقد قدم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة معرضاً بعنوان «مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر»، لتوضيح كيف تستغل الدولة البيئة القاسية للبحث عن إجابات مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات العالمية. كما ركزت زيارة وفد الدولة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاعات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث شارك الوفد في معرض غرين تك أمستردام 2022.

مريم المهيري
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هولندا
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