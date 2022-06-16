خليفة.. بصمات ترسّخ نهجاً من العطاء

هالة الخياط (أبوظبي)

بفضل الدعم غير المحدود والعطاء المستمر من المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أصبح العمل الإنساني والخيري للدولة يمثل ركيزة أساسية في النهج الإنساني الشامل للدولة، ومن أكثر الدول في ميادين العطاء التنموي والإغاثي.

واستكمالاً لجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الإنساني، عزز المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان جهود العمل الإنساني، وأسس للعديد من المبادرات الخيرية والإنسانية والريادية.

ويحسب للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نشره لروح التسامح، وتعميق قيم التراحم والتكافل والعمل التطوعي مساعدة لأهل العوز والكفاف ونصرة للدين، ودعماً لمؤسسات العمل الإنساني والخيري.

عام الخير

من أبرز المبادرات الخيرية التي كانت في عهد المغفور له، عام الخير، حيث أعلن 2017 عاماً للخير. وبموجب هذه المبادرة، أطلقت الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، فضلاً عن القطاع الخاص والمؤسسات المدنية مئات من المبادرات الإنسانية، التي تخدم قضايا خيرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما ساهم الأفراد بالتبرعات وساعات العمل التطوعي لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية.

ورسمت حكومة الإمارات أطراً تشريعية وتنفيذية لترسيخ دور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل الإنساني، وخدمة البشرية، وتعزيز قيم وثقافة الخير في مجتمعنا.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

أطلق المغفور له الشيخ خليفة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2007 بهدف خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين، وغرس ثقافة الاستثمار لديهم، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة، والمتوسطة في الدولة.

ويوفر الصندوق برامج شاملة تلبي احتياجات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس، أو توسيع النشاط الاستثماري، بالإضافة إلى إنشاء نظام لخدمات الدعم والمساندة تشمل التدريب، والتطوير، وإعادة التأهيل، وتوفير البيانات، والخدمات الاستشارية، والمبادرات التسويقية.

ويوفر صندوق خليفة حلولاً تمويلية لإقامة مشاريع ملائمة في عدة قطاعات، تساهم في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات مثل المزارع، والصيد، أو مشروعات الأعمال التي تباشر من المنزل. وتتضمن هذه البرامج كل من: المشاريع المتناهية الصغر، خطوة، بداية، الحاصلة، زرعي، زيادة، وتصنيع.

«خليفة الإنسانية».. صرح خيري

في يوليو 2007، أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً بتأسيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتتركز استراتيجيتها في تقديم المساعدات في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليمياً وعالمياً. ووصلت مساعدات المؤسسة منذ نشأتها لأكثر من 91 دولة حول العالم.

وتوفر المؤسسة الدعم لمشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، والاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية، وحماية الأطفال ورعايتهم، إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً. كما تساهم في توفير البنى التحتية الأساسية، مثل المدارس، والمستشفيات، للمجتمعات الفقيرة والمحتاجة.

وتلتزم المؤسسة محلياً بتلبية احتياجات أهل العوز من المرضى والعجزة والأرامل والأيتام والمعاقين وطلاب العلم، وأعدت برامج دائمة وأخرى موسمية لتلبية تلك الاحتياجات في كافة إمارات الدولة. كما وضعت المؤسسة التعليم المهني والتدريب الصناعي في صلب أولوياتها مساهمة منها لدعم الجهود المبذولة للتصدي للفقر والبطالة في العالم العربي. أما دولياً، فتمتد مبادراتها الإنسانية على رقعة واسعة في المعمورة، وذلك من خلال محورين أساسيين: الأول هو الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ والأزمات والثاني: الدخول في شراكات مدروسة ومقننه مع هيئات ومؤسسات دولية منتقاة لأجل تنفيذ مبادراتها ومشاريعها في مجالات الصحة والتعليم.

وتركز استراتيجية البرامج التي تنفذّها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على وجود مردود تنموي مستدام للمساعدات التي تقدمها من خلال حرصها على دعم المشاريع.

وتقوم المؤسسة بتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة التي تستهدف الدول والمجتمعات والفقيرة، كذلك تلبي النداءات الإنسانية التي تصدر عن الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية خلال الكوارث والأزمات.

ومن أبرز إنجازات المؤسسة على الساحة العالمية: بناءً سلسلة مستشفيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المغرب، ولبنان، وسوقطرى، وجزر القمر، وكازاخستان وباكستان، وكذلك المساجد في القدس، وكازاخستان، والصين.

كما تمت إعادة بناء جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على نهر سوات في باكستان، والذي دمر بفعل الفيضانات. واستثمار 550 مليون درهم في مبنى الشيخ زايد لأبحاث أمراض السرطان في هيوستون، تكساس.

وتم تشييد مركز أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج أمراض سرطان البنكرياس، الذي يهدف إلى دفع عجلة الاكتشافات التي تؤثر تأثيراً كبيراً في علاج سرطان البنكرياس. وتم تأسيس مستشفى الإمارات في باكستان بتكلفة قدرها 108 ملايين دولار أميركي، وإقامة تعاون بين المؤسسة وبين أهم مؤسستين طبيتين في العالم وهما: أم دي أندرسون ومايو كلينك في أميركا.

واستفادت أكثر من 65 دولة من مشروع إفطار الصائم الذي نفذته المؤسسة، ويُعد أحد المشاريع الموسمية المهمة على خريطة العمل الإنساني للمؤسسة، وتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى الشعب اليمني.

صندوق معالجة الديون المتعثرة

في عام 2011، أمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف المركزي، والمصارف الدائنة.

وتنفيذاً لهذا الأمر تم تشكيل اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، وفي 25 يناير 2012 أمر المغفور له، بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم. وبحسب التقرير الأخير لصندوق معالجة الديون المتعثرة في نوفمبر 2014، تم بناءً على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة إعفاء 1085 مواطناً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم، وقيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3.482 مواطناً، وبقيمة بلغت ملياراً و544 مليون درهم