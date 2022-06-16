الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون مع إندونيسيا
محمد بن زايد خلال لقائه لوهوت بنسار باندجيتان في قصر الشاطئ (تصوير: محمد الحمادي)
17 يونيو 2022 01:55

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا الصديقة الذي يزور الدولة حالياً.

ونقل الوزير الإندونيسي، في بداية اللقاء، تحيات فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى فخامة جوكو ويدودو، معرباً عن تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق مزيداً من التطور والنماء. وبحث سموه والوزير الضيف خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات الصداقة بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما، خاصة في المجالات والشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية الحيوية التي تدعم جهود التنمية والتقدم في البلدين.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 
حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق للوزير الإندونيسي.

رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
لوهوت بنسار
لوهوت بنسار باندجيتان
إندونيسيا
آخر الأخبار
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر بيانا بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
طوابير السيارات تنتظر ساعات أمام محطات البنزين
عربي ودولي
سريلانكا تغلق المدارس ومؤسسات الحكومة لهذا السبب!
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©