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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون الضواحي والقرى
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون الضواحي والقرى
17 يونيو 2022 01:45

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 42 بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُرقّى الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة شؤون الضواحي والقرى، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
كما أصدر صاحب السمو عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 41 بشأن نقل وتعيين مستشار بمكتب سمو الحاكم. ونص المرسوم على أن يُنقل  خميس بن سالم السويدي من دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى مكتب سمو الحاكم ويعيّن مستشاراً بدرجة رئيس دائرة.

حاكم الشارقة
الإمارات
الشارقة
دائرة شؤون الضواحي والقرى
سلطان القاسمي
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