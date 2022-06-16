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حاكم رأس الخيمة يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية لأميركا اللاتينية و«الكاريبي»
‎حاكم رأس الخيمة لدى استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (وام)
17 يونيو 2022 01:44

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدى الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه. 
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برؤساء البعثات الدبلوماسية، وتبادل معهم الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم على مختلف الصعد، وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  من جانبهم، عبر أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. حضر اللقاء الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
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