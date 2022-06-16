«التخطيط العمراني» بالشارقة يناقش المشروعات التنموية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس التخطيط العمراني، صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع مجلس التخطيط العمراني.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية التي تنفذها الإمارة في كافة مدنها ومناطقها، واتخذ المجلس عدداً من القرارات التي تسهم في تنسيق الجهود بين الدوائر والهيئات الحكومية خلال تنفيذ مشروعات البنى التحتية وإنشاء المرافق المتنوعة.

واستعرض المجلس خطط تطوير وتحسين جودة المواقع العامة وربطها ببعضها بعضاً بشكل يضمن الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى لمرتاديها ومستخدميها وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات.

واطلع المجلس على سير العمل في مشروع إعداد الأدلة الإرشادية للتخطيط العمراني والحضري، والذي سيسهم في تنفيذ كافة المشروعات بصورة متكاملة وبمواصفات ومعايير عالمية تحقق الاستدامة والجودة العالية وتتناسب مع الصورة الحضارية للإمارة.

وناقش المجلس مجموعة من الخيارات التصميمية لعدد من المرافق الخدمية حيث تراعي المواد والمكونات والعناصر المستخدمة بها المواصفات والمعايير العالمية وتحقق الاستدامة والجودة العالية وتسهم في تعزيز الصورة الحضرية لإمارة الشارقة.

كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية لبعض المناطق في مدينة الشارقة لرفع كفاءة بنيتها التحتية، وإضافة العديد من العناصر العمرانية والحضرية والمساحات الخضراء، وإيجاد حلول متنوعة لأبرز تحدياتها.

حضر اجتماع المجلس كل من الشيخ المهندس سلطان بن محمد بن سعود القاسمي نائب الرئيس ومدير مجلس التخطيط العمراني، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس خالد آل علي أمين عام مجلس التخطيط العمراني.