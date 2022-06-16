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سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي لدى تكريمه الخريجين (وام)
17 يونيو 2022 01:41

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة الكليات الطبية والصحية بجامعة الشارقة. وألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي كلمة أعرب فيها عن سروره بتخريج كوكبة جديدة من طلبة جامعة الشارقة ضمن تخصصات الكليات الطبية والصحية، قائلاً: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نقف بينكم اليوم لنحتفل معاً بمجموعةٍ، يُدرك الجميع أن تخصصاتهم مهمة، والتجربة أثبتت بأنها الأهم». وتناول سموه أهمية المهن الطبية والصحية والدور الكبير الذي لعبته كوادرها في الحد من انتشار جائحة «كوفيد- 19»، ووجه سموه الحديث إلى الخريجين والخريجات قائلاً: «خلال السنوات المنصرمة، اجتاح العالم همٌ عظيمٌ جعلنا نقف على قدمٍ واحدة، نضربُ أخماساً بأسداس، نبحثُ عن ملجأٍ بعد الله سبحانه وتعالى، فوجدناه بكم، وبمن يحملون تخصصاتكم، وقفوا في وجه الجائحة حتى أصبحوا خط دفاعنا الأول. واليوم تستلمون الراية، وتكملون المشوار، فالعالم كله ينتظركم، لتُسطروا بعطائكم تضحياتٍ تفخرُ بها الإنسانية». وتقدم سموه خلال كلمته بالتهنئة للخريجين والخريجات، مباركاً سموه لهم ولذويهم، ولأساتذتهم النجاح والتفوق العلمي، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وقال: «تفترقون اليوم، وستلتقون مرة أخرى في ميادين العمل، فهنيئاً لتلك المؤسسات التي ستحتضن أمثالكم من المخلصين». 

سلطان بن أحمد
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سلطان بن أحمد القاسمي
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