«الوطني» يشارك بمؤتمر «الهجرة» في إسطنبول

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي سيشارك في المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة، خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو الجاري، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، بتنظيم الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

ويضم وفد المجلس في عضويته كلاً من: عائشة محمد الملا، وأسامة أحمد الشعفار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

من جهة أخرى، أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن منح الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي صفة عضو مراقب في برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي، سيتيح لنا توثيق التعاون مع هذه المؤسسة البرلمانية الدولية وبما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لزيادة أواصر التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أميركا اللاتينية.

جاء ذلك خلال احتفالية افتراضية قام خلالها معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سيلفيا ديل روزاريو جياكوبو - رئيسة برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمانين، أكدا فيها على المصالح المشتركة بين البرلمانين من خلال تقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، في مختلف المجالات وتبادل الخبرات المعرفية البرلمانية بين الجانبين، وتعزيز التشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدا على تعزيز أطر التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبرلمان أميركا اللاتينية والكاريبي من خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية «كعضو مراقب» لدى برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي.

صقر غباش والحضور خلال الاحتفالية الافتراضية (الاتحاد)

وأكدا أيضاً على الالتزام المشترك للطرفين بتقوية الحوار والتشاور البرلماني، للاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة لتطوير أوجه العلاقات الثنائية بين الجانبين. وتأكيداً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2016 وما تضمنته من أهداف ساعية إلى تطوير العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات البرلمانية المشتركة. وترسيخاً لأسس الاحترام المتبادل والواجب للدساتير الوطنية، والتشريعات لكلا البلدين والتي تعكس تعزيز صيانة حقوق الإنسان، ونشر قيم التسامح والسلام، والانفتاح الثقافي والحضاري.

وقال معالي صقر غباش: يأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تطوير أفق التعاون والعمل البرلماني المشترك بين مؤسستينا التشريعيتين، بما يساهم في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وأكد معاليه على أن برلمان دول أميركا اللاتينية والكاريبي، أحد أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، يتقاسم مع المجلس الوطني الاتحادي الكثير من وجهات النظر والمواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تُشكل ركائز السلم والأمن الدوليين، سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، وغيرها.

كما قدم معالي صقر غباش دعوة إلى معالي رئيسة برلمان أميركا للاتينية والكاريبي لزيارة دولة الإمارات.

بدورها، رحبت سيلفيا ديل روزاريو جياكوبو رئيسة مجلس النواب برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي بدعوتها لزيارة دولة الإمارات، وأكدت معاليها أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الدفع بمختلف العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب، وفي تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات، بما يعكس الدور المهم للبرلمانات في تسهيل عمل الحكومات، سيما في سرعة إنجاز الاتفاقيات وتطوير التشريعات في ظل ما يشهده العالم من تطورات تتطلب تعاون وتكاتف مختلف المؤسسات والمنظمات على الصعد الوطنية والدولية.وقالت معاليها: إن الإمارات تعتبر من الدول المتطورة في كافة المجالات وهذا يعطي فرصه أكبر لدول أميركا للاتينية للاطلاع على تجاربها.وأكدت معاليها أهمية التعاون في مجالات السلم والأمن ومجال التغيير المناخي ومكافحة الإرهاب وهي من أولويات القضايا التي سيتم العمل عليها بين الجانبين.