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لجنة «الوطني» المؤقتة تواصل مناقشة مشروع «تنظيم الوكالات التجارية»
لجنة «الوطني» المؤقتة تواصل مناقشة مشروع «تنظيم الوكالات التجارية»
17 يونيو 2022 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، مناقشة المشروع خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري، وخلفان راشد الشامسي، وسُميّة عبدالله السويدي، ومحمد عيسى الكشف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

المجلس الوطني الاتحادي
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الوكالات التجارية
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