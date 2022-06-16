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«شؤون الوطني الاتحادي» تشارك في ورشة «التكنولوجيا والانتخابات»
«شؤون الوطني الاتحادي» تشارك في ورشة «التكنولوجيا والانتخابات»
17 يونيو 2022 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في ورشة عمل «التكنولوجيا والانتخابات»، التي نظمتها أمانة شؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار السعي إلى تعزيز المعرفة والقدرات في مجال الانتخابات في المنطقة العربية، وذلك بوساطة تقنيات الاتصال المرئي خلال الفترة «7-8» يونيو الجاري، وبمشاركة ممثلي الإدارات الانتخابية في الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية. وهدفت ورشة العمل عبر موضوعاتها المتنوعة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال استخدام التكنولوجيا في العمليات الانتخابية، والوقوف على الفرص والتحديات التي تواجه اللجان والإدارات الانتخابية في الدول العربية، والاطلاع على أفضل الممارسات والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا بين الإدارات الانتخابية في العالم العربي، بغية الارتقاء بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، إضافة إلى توفير منصة لزيادة الوعي بالتطور التكنولوجي في العملية الانتخابية في ظل العصر الرقمي وتأثيره المحتمل على نزاهة الانتخابات.حضر الورشة، بدرية البلوشي  مدير إدارة الشؤون الانتخابية والتنمية السياسية، وحصة المنصوري  مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة.
وأكد سامي بن عدي أن المشاركة في ورشة عمل «التكنولوجيا والانتخابات» تأتي ضمن حرص الوزارة المستمر على تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على التجارب المتميزة والاستفادة من أفضل التطبيقات في تنظيم العمليات الانتخابية، بما يسهم في تنظيم عملية انتخابية وفق أفضل المعايير، وبما يلبي تطلعات وطموحات المواطن الإماراتي ويعزز تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تُعد من أفضل التجارب الانتخابية على المستويين العربي والإقليمي.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
جامعة الدول العربية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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