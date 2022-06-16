«#وجهات_دبي» تواصل التعريف بأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، تم إطلاق #وجهات_دبي، الحملة الهادفة إلى التعريف بالأنشطة والفعاليات العديدة التي تحفل بها أجندة دبي على مدار أشهر الصيف وتحديداً خلال العطلة المدرسية، بما يسهم في جعل عطلة العائلات التي قررت أن تمضي إجازة الصيف في دبي، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وقتاً ممتعاً ومفيداً حيث تتضمن الحملة إصدار العديد من الأدلة الإرشادية المبتكرة والرسائل التوضيحية التي تساعدهم على اكتشاف ما تقدمه دبي من خيارات تتناسب مع جميع أفراد الأسرة. ويشارك في حملة «#وجهات_دبي» مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومنها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، نادي دبي للسيدات، كما يشارك في الحملة «إعمار»، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

وأعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، عن كل الشكر للجهات المشاركة ضمن #وجهات_دبي، منوهةً بما تقدمه من خدمات تزيد من جاذبية دبي وتجعلها في مصاف أكثر مدن العالم تفضيلاً لقضاء أوقات متميزة، مؤكدة أن الحملة تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وأضافت: «الحملة تسهم في تأكيد مكانة دبي كمركز رئيسي للأنشطة والفعاليات في المنطقة ووجهة مفضلة لقضاء العطلات، وسيتم تركيز الضوء على الوجهات الأكثر جذباً للعائلات خلال فترة الصيف تزامناً مع موسم العطلة المدرسية، إضافة إلى الترويج للفعاليات والأنشطة التي تستضيفها وتنظمها دبي في أشهر الصيف».

وثمّن عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري الأثر الإيجابي لحملة #وجهات_دبي، والذي ظهر مع إطلاقها للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، منوهاً بإسهامها في تحفيز السياحة الداخلية وإلقاء الضوء على وجهات تتميز بها الإمارة.

وستعمل #وجهات_دبي على إلقاء الضوء على التنوّع الكبير في الأنشطة والفعاليات التي تضعها دبي في متناول جميع أفراد الأسرة، بدءاً من الفرص المُتاحة لممارسة مختلف الرياضات المائية على شواطئ دبي المفتوحة إلى إمكانية الاستمتاع بتجربة التزلج على الجليد وبرودة منتجعات التزلج العالمية خلال فصل الصيف في دبي في القاعات المغطاة، لتقضي الأسر والعائلات أوقاتاً لا تنسى خلال عطلاتهم في دبي.