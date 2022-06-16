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«البنية التحتية»: إنشاء 14 مبنى اتحادياً بتكلفة 330 مليون درهم
«البنية التحتية»: إنشاء 14 مبنى اتحادياً بتكلفة 330 مليون درهم
17 يونيو 2022 01:32

سعيد أحمد (أم القيوين) 

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن 14 مشروعاً لمبانٍ اتحادية في مختلف مناطق الدولة، تشرف على تنفيذها، بقيمة إجمالية تصل إلى 330 مليون درهم، تتضمن 95 مليوناً للمشاريع الأمنية، و90 مليوناً للمشاريع الصحية، إضافة إلى 50 مليوناً للمشاريع التعليمية و95 مليوناً للمشاريع الخدمية.
أكد المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تحرص من خلال عملها على مواكبة تطلعات الحكومة للخمسين عاماً المقبلة، عبر وضع خطط عمل مرنة تسهم بفعالية في تحقيق رؤى مئوية 2071، إلى جانب دعمها لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المشروعات تندرج ضمن الخطة التنموية الشاملة لتطوير مختلف مناطق الدولة بما يتناسب مع احتياجاتها، ومواكبة للنمو المتسارع، الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة توائم تطور الدولة وتعزز من تنافسيتها بالمحافل الدولية.

  • يوسف عبدالله
    يوسف عبدالله

وقال: إن توفير بنية تحتية متطورة، تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، والعبور للخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071، يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ذلك انعكس من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية، وتطوير الطرق الاتحادية في أنحاء الدولة.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
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يوسف عبدالله
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