«حسابات الضمان».. في ورشة عمل لـ«بلدية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع الأراضي والعقارات، ممثلاً في إدارة شؤون المطورين والتراخيص، ورشة عمل عن حسابات الضمان، بالتعاون مع عدد من الشركاء في تنظيم القطاع العقاري من أمناء الحساب والشركات الهندسية والمدققين الماليين.

وهدفت الورشة، التي عقدت في المبنى الرئيس لبلدية مدينة أبوظبي في أبوظبي، إلى تحقيق أعلى معايير التميز في تطبيق القانون من خلال رفع جودة الخدمات، وتعزيز مكانة الابتكار، وإلقاء الضوء على أهم المستجدات المتعلقة بحسابات الضمان بشكل خاص، ومناقشة آليات صرف الدفعات وصرف الأرباح للمشاريع قيد الإنشاء والمكتملة وأخذ التصاريح الإعلانية بشكل عام.

وتضمنت الورشة نقاشات حول عدد من المحاور، منها: الحديث عن قانون التنظيم العقاري رقم 3 لسنة 2015، وطرح ومناقشة أهم التحسينات التي طرأت على خدمات حسابات الضمان، ومنها: تحويل خدمة اعتماد أمين حساب وخدمة اتفاقية حساب الضمان إلى خدمات فورية.

كما تم استحداث إجراء التسوية المالية الشهرية «الإقفال الشهري»، وذلك وفقاً لمخرجات مراجعة التقارير المالية السنوية المدققة، بهدف إغلاق أهم الملاحظات المطلوب تصحيحها في حسابات الضمان عن طريق أمناء الحساب، لتحقيق أفضل معايير الجودة والمتابعة الدورية في إدارة حسابات الضمان، بالإضافة إلى مناقشة تحديث نماذج التقارير المطلوبة بالتعاون مع المدققين المعتمدين، حيث تم استلام ومراجعة «55» تقريراً مالياً سنوياً للمشاريع على الخريطة منذ بداية العام.

وتطرقت الورشة إلى أهم المشاريع المكتملة التي تم تسليمها خلال النصف الثاني من العام 2021 حتى النصف الثاني من العام 2022، مما ساهم في تسهيل تسليم الوحدات للمستثمرين في الوقت المناسب في مشاريع: «كنال ريزدنس، ومارينا رايز، وترز ايدج A، وترز ايدج B، وريفلكشن B، والغدير المرحلة الثانية، ولوفت 2، وبارك فيو، وميان، وليا». كما تضمنت الورشة الحديث عن المراحل المتبعة في إدارة شؤون المطورين والتراخيص، بدءاً من تسجيل المشاريع التطويرية وحتى آخر مرحلة، وهي الحصول على التصاريح الإعلانية.