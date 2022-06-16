الجمعة 17 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«كهرباء الشارقة» تحصل على تجديد 5 شهادات آيزو
«كهرباء الشارقة» تحصل على تجديد 5 شهادات آيزو
17 يونيو 2022 01:30

الشارقة (الاتحاد) 

حصلت هيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة على اعتماد تجديد 5 شهادات للآيزو، وذلك بعد التدقيق على تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً لاعتماد تجديد هذه الشهادات، وتتويجاً للالتزام بمعايير التميز وتطبيق أفضل المعايير العالمية في إنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب.وشملت الشهادات التي تم تجديد اعتمادها شهادة ISO22000:2018 في مجال نظام إدارة سلامة الغذاء وISO9001:2015 في نظام إدارة الجودة وISO14001:2015 في نظام الإدارة البيئية وISO45001:2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة وHACCP في مجال نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر.
وأكد عبد الله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على توفير المياه النقية باعتبارها نوعاً من الخدمات الأساسية والعامة بأعلى مستويات الجودة للمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن منتجات مصنع مياه زلال تتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير صناعة المياه المعبأة وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل يتواكب مع المتطلبات.

الإمارات
كهرباء الشارقة
الشارقة
شهادة الآيزو
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
آخر الأخبار
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: تمكين «أصحاب الهمم» جزء لا يتجزأ من رؤية القيادة
اليوم 23:04
بايدن أثناء منتدى الاقتصادات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ
عربي ودولي
بايدن: أمن المناخ وأمن الطاقة مرتبطان
اليوم 22:35
غلاف الكتاب
ثقافة
«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»
اليوم 22:21
طفل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر بيانا بشأن لقاحات كورونا المعدلة
اليوم 22:06
طوابير السيارات تنتظر ساعات أمام محطات البنزين
عربي ودولي
سريلانكا تغلق المدارس ومؤسسات الحكومة لهذا السبب!
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©