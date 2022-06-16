«كهرباء الشارقة» تحصل على تجديد 5 شهادات آيزو

الشارقة (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء مياه وغاز الشارقة على اعتماد تجديد 5 شهادات للآيزو، وذلك بعد التدقيق على تطبيق كافة الأنظمة والمعايير المتّبعة عالمياً لاعتماد تجديد هذه الشهادات، وتتويجاً للالتزام بمعايير التميز وتطبيق أفضل المعايير العالمية في إنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب.وشملت الشهادات التي تم تجديد اعتمادها شهادة ISO22000:2018 في مجال نظام إدارة سلامة الغذاء وISO9001:2015 في نظام إدارة الجودة وISO14001:2015 في نظام الإدارة البيئية وISO45001:2018 في مجال نظام إدارة الصحة والسلامة وHACCP في مجال نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر.

وأكد عبد الله عبدالرحمن الشامسي المدير التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تحرص على توفير المياه النقية باعتبارها نوعاً من الخدمات الأساسية والعامة بأعلى مستويات الجودة للمحافظة على صحة وسلامة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد، نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن منتجات مصنع مياه زلال تتطابق مع أحدث مواصفات ومعايير صناعة المياه المعبأة وأنها تخضع لعملية تطوير متواصل يتواكب مع المتطلبات.