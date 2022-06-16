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«الإيمان الخيرية» تسدد رسوم الكهرباء والماء للمحتاجين
علي النعيمي وأحمد حسن يوقعان المذكرة (من المصدر)
17 يونيو 2022 01:28

عجمان (الاتحاد)

وقعت مؤسسة منار الإيمان الخيرية، والاتحاد للماء والكهرباء بعجمان، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بجودة الخدمات الإنسانية والخيرية، لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة. 
وبناء على بنود الاتفاقية، تقوم مؤسسة منار الإيمان الخيرية والاتحاد للماء والكهرباء، بتسديد المبالغ المطلوبة عن الحالات المستحقة من ذوي الدخل المحدود بإمارة عجمان ممن تنطبق عليهم الشروط.
وقع مذكرة التفاهم، الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، وأحمد حسن آل علي، مدير إدارة سعادة متعاملين للمنطقة الغربية، التابعة للاتحاد، بحضور ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة المنار. 
وقال الشيخ علي النعيمي، إن مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، تبحث دائماً عن مستجدات احتياجات الحالات والمشاريع الجديدة التي تحتاج إليها، ولذلك قررت العمل على تيسير دفع الفواتير للحالات المعسرة، والوقوف بجانبهم للتخفيف عنهم، وذلك بعد دراسة الحالات. 
وأكد ناصر الجنيبي، أهمية عقد الشراكات المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية، سعياً من مؤسسة منار الإيمان الخيرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من مشاريع المساعدة، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، تم توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد للماء والكهرباء، لتكون مثالاً حياً على التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشاريع المجتمعية التي تفيد أفراد المجتمع، موضحاً بأن الجهتين، اتفقتا على حصر معدل الاستهلاك للكهرباء والماء لكل مستفيد، وتقوم المؤسسة بالمساهمة في تسديد إجمالي المبالغ المطلوبة للشركة.

الإمارات
عجمان
الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء
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