أبوظبي تستضيف مؤتمر «النشاط البدني والصحة» أكتوبر المقبل

أبوظبي (وام)

يستضيف مركز أبوظبي للصحة العامة النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة في أبوظبي خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر القادم، تحت شعار: «كلُّ خطوة مُهمَّة»، ويُعدّ المؤتمر من أكبر الأحداث الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي، والذي يستهدف الباحثين والممارسين والخبراء المهتمين بتعزيز النشاط البدني لجميع الفئات العمرية وطوال فترة الحياة.

تجمع النسخة التاسعة من المؤتمر نخبة من الأكاديميين والممارسين والقيادات الفكرية وأصحاب القرار وصناع السياسات وأصحاب المصلحة وغيرهم، لمناقشة سبل التعاون في اعتماد منهجيات النشاط البدني، في إطار رؤية مشتركة نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة، مع إتاحة الفرص لممارسة الأنشطة البدنية كنمط حياة لجميع أفراد المجتمع.

وقال مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «نتطلع إلى الترحيب بالخبراء من داخل الدولة وكذلك الإقليميين والدوليين في أبوظبي، وإطلاق الحوارات القيّمة التي من شأنها تحقيق أثر إيجابي على الصحة العامة وتعزيز الأنشطة البدنية».

وأضاف: «تتركز رؤيتنا في ظلّ توجيهات قيادتنا الرشيدة نحو مجتمع يتمتّع بالصحة والسلامة، ونهدف من تنظيم المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أهمية النشاط البدني في حياتنا اليومية، حيث يعتبر النشاط البدني مكملاً لبرامجنا الوقائية الأخرى التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، كما نسعى لتبادل المعرفة والتعاون والأبحاث مع المختصين من دولة الإمارات ودول العالم الأخرى». وقال: في الوقت الحالي، جارٍ العمل على قبول الملخصات العلمية المقدمة والتي تضم عدة محاور مثل دعم المجتمعات والأنظمة والبيئات والأفراد المعززة للنشاط البدني حتى تاريخ 19 يونيو الجاري ليتم مراجعتها وتقييمها قبل المؤتمر، وتمت دعوة الخبراء لتقديم ملخصاتهم العلمية حول الدراسات الوبائية وتطوير أساليب ونماذج السياسات أو الممارسات عبر الرابط الإلكتروني: https://congress2022.ispah.org/abstracts/

من جانبه، قال البروفيسور جاسبر سشبرجين رئيس الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة: تُمثل استضافة أبوظبي لمؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة فرصة لتمكين العاصمة الإماراتية من إبراز مساهمتها الكبيرة في تحسين مستويات النشاط البدني على مستويات عديدة شملت العاصمة والدولة والمنطقة بأسرها.

وأضاف: «بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، سنحرص على تنظيم مؤتمر يُثري التجربة العلمية باستخدام مختلف أساليب الابتكار والإبداع، والذي يتوقع أن يترك أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع».

ويتألف برنامج المؤتمر من ورش عمل وندوات وجلسات لمتحدثين رئيسين وجلسات نقاشية فرعية وملصقات علمية ستساهم في التركيز على مواضيع تهم المنطقة، فيما يخص ممارسة النشاط البدني كأفراد، مثل المفاهيم الثقافية والاجتماعية وإدراك العوامل الممكنة المتوفرة كتساوي فرص ممارسة النشاط البدني بين الذكور والإناث وتخطي العقبات، بما يتناسب مع اختلاف الثقافات، في سبيل صحة ورفاهية المجتمع.