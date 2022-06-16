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«درب السلامة» لتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين في العين
مشاركون في المجلس الذي عقد في الوقن بمدينة العين (من المصدر)
17 يونيو 2022 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس مجلسًا بعنوان «درب السلامة» في الوقن بمدينة العين لمناقشة تعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً، بحضور عدد من الضباط وعناصر الشرطة وأعضاء «كلنا شرطة» وعدد من أهالي الوقن.
واستعرض المشاركون مجموعة من المحاور من بينها كيفية تجنب المخالفات المرورية، والالتزام بحزام الأمان، والجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية من خلال تنفيذ برنامج شامل لدعم السلوكيات الإيجابية للسائقين وتعزيز السلامة على الطرق بالإمارة، وذلك بحضور المقدم أحمد عبدالله الشريفي والرائد عبيد خميس الكعبي والرائد سعيد عبد الله الكلباني والرائد خالد محمد العزيزي من مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية.
وأكد المجلس أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، محذراً من مخاطر السير ببطء على الطرق العامة، حيث يؤدي إلى إعاقة حركة السير والمرور وعرقلة حركة الانسيابية المرورية، كما ناقش المشاركون مخاطر انشغال السائق بغير الطريق والذي يؤدي غالباً إلى انحراف المركبة لافتين إلى خطورة تجاوز الإشارة الحمراء والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية المأساوية داعين إلى ضرورة توعية السائقين من فئة الشباب بمخاطر تزويد المركبات والتسبب في إثارة الضجيج وإزعاج مستخدمي الطريق وسكان الأحياء خصوصاً على الأطفال وكبار المواطنين. وحث المشاركون على أهمية نشر التوعية المرورية في المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة، واتخاذ الإجراءات السليمة عند الاقتراب من مواقف تجمع الطلاب أو داخل الحرم المدرسي، أو في الأحياء السكنية.

الإمارات
العين
شرطة أبوظبي
درب السلامة
السلامة المرورية
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