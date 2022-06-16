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توعية 101 معرض سيارات بعجمان
توعية 101 معرض سيارات بعجمان
17 يونيو 2022 01:18

عجمان (الاتحاد) 

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، مبادرة «سلامة المنشأة»، اشتملت على زيارة وتوعية 101 معرض للسيارات بالإمارة، بهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأفاد الرائد إبراهيم سالم الحرسوسي، مدير فرع التوعية المدنية بالإدارة، بأن المبادرة تأتي في إطار نشر الوعي الوقائي لأصحاب معارض السيارات، للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، ضمن المواصفات الإماراتية للوقاية من الحريق، وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن المبادرة تضمنت إرشادات ونصائح لأصحاب معارض السيارات، من بينها التعريف بطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها، لتفادي وقوع حوادث الحريق في المعارض، والتعريف بأنواع مسببات حرائق السيارات، وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال وقوعها.

الإدارة العامة للدفاع المدني
الإمارات
الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان
الدفاع المدني
عجمان
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