توعية 101 معرض سيارات بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، مبادرة «سلامة المنشأة»، اشتملت على زيارة وتوعية 101 معرض للسيارات بالإمارة، بهدف تعزيز جودة الحياة في المجتمع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأفاد الرائد إبراهيم سالم الحرسوسي، مدير فرع التوعية المدنية بالإدارة، بأن المبادرة تأتي في إطار نشر الوعي الوقائي لأصحاب معارض السيارات، للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، ضمن المواصفات الإماراتية للوقاية من الحريق، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت إرشادات ونصائح لأصحاب معارض السيارات، من بينها التعريف بطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها، لتفادي وقوع حوادث الحريق في المعارض، والتعريف بأنواع مسببات حرائق السيارات، وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال وقوعها.